Scontro fra tir e furgone: Transpolesana chiusa e due feriti soccorsi

Incidente e circolazione bloccata sulla Transpolesana nel pomeriggio di giovedì, poco dopo l'uscita di San Pietro di Morubio.

In direzione Nord, poco dopo le 14, un furgone dedicato allo sfalcio dell'erba ed un autoarticolato che trasportava materiale metallico si sono scontrati con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale di Legnago. Nello scontro, il mezzo pesante avrebbe perso il carico che si è riversato sulla carreggiata, portando così alla chiusura della SS434.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sette unità, un'autogru da Verona e un altro mezzo da Legnago, per recuperare tutto il materiale (che in parte potrebbe aver invaso l'altra corsia) e liberare la strada.

Sul posto sono intervenute un'automedica e due ambulanze del 118: ad avere la peggio sarebbe stato l'autista del tir che ha concluso la propria corsa sul guard rail, il quale sarebbe stato trasportato all'ospedale di Legnago, insieme ad una seconda persona rimasta coinvolta.