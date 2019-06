Scontro tra scooter e furgone: ferito portato in codice rosso a borgo Trento

Un'altra persona è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì nel comune di Pescantina.

Stando alle prime informazioni giunte, un furgone ed uno scooter sono entrati in collisione in via Ospedaletto, all'altezza del negozio La Ruota Gomme, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.

Sul luogo dell'incidente si sono dirette le ambulanze del 118, che hanno condotto una persona in codice rosso all'ospedale di borgo Trento a causa delle ferite riportate.