Scontro tra quattro auto ad Arcole: due feriti portati in ospedale per accertamenti

Nella serata di ieri, venerdì 20 luglio, verso le ore 19 circa si è verificato un incidente stradal nei pressi di Arcole. Lungo via Padovana Nuova quattro auto sono entrate in collisione, per cause in corso d'accertamento, fortunatamente senza gravi conseguenze per i guidatori.

Sono quattro anche le persone rimaste coinvolte nel sinistro, due risultate poi completamente illese, mentre altrettante, in particolare un uomo e una donna, sono state accompagnate in codice verde presso l'ospedale di San Bonifacio dopo aver riportato lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza infermierizzata, oltre agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri del Norm di San Bonifacio per i rilievi.