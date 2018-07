Scontro tremendo tra Pozzolo e Valeggio sul Mincio: muore un uomo

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 27 luglio, lungo la strada che collega la località di Pozzolo nel Mantovano e il Comune veronese di Valeggio sul Mincio.

Un uomo di 84 anni residente a Pozzolo, frazione di Marmirolo (MN) è deceduto a seguito dello scontro. Si chiamava Ernesto Ghedini, secondo quanto riportato dal quotidiano Gazzetta di Mantova. La vittima stava viaggiano a bordo della sua Fiat Punto in compagnia della moglie, anch'ella rimasta ferita e trasportata in gravi condizioni in ospedale a Cremona.

L'impatto è avvenuto all'incrocio di via Trentino e località Orlandina con un'Audi A3, il cui conducente ha riportato ferite lievi e attualmente risulterebbe indagato per omicidio colposo. Sul posto, oltre alla polizia locale di Marmirolo, sono intervenuti anche gli agenti della polstrada di Verona.