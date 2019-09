Evita un animale che gli taglia la strada e sbatte contro un muretto

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 settembre a Verona, lungo la via che conduce alle Torricelle. Stando alle prime informazioni disponibili, un'auto si sarebbe schiantata contro un muretto di cinta all'altezza del parco delle Colombare.

Il veicolo pare sia finito fuori strada, forse per evitare l'impatto con un animale che avrebbe tagliato la strada improvvisamente al conducente. Sul sedile passeggeri si trovava anche una giovane che parrebbe sia rimasta ferita, comunque in modo non grave. La ragazza, in seguito, è stata soccorsa dagli operatori del 118 giunti con un'ambulanza.