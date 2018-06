Incidente stradale a Cerea: auto esce di strada, una persona in codice rosso

Tremendo incidente stradale nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 giugno: erano circa le ore 00:30 a Cerea quando una vettura, per cause che sono al momento ancora da accertare, è fuoriuscita dalla carreggiata di competenza ed è finita in un fosso.

L'automobile stava percorrendo via Calcara con a bordo cinque persone, tutte sono rimaste ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con un'automedica e due ambulanze.

Due pazienti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Legnago dove sono stati accolti in codice giallo, mentre una persona, le cui condizioni erano più gravi, è stata trasferita sempre a Legnago in codice rosso.