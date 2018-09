Due moto si scontrano a Villafranca: centauro trasportato in ospedale

Ancora un brutto incidente sulle strade della provincia di Verona nel pomeriggio di sabato, il secondo avvenuto nel comune di Villafranca, dopo che il primo non aveva provocato gravi conseguenze.

Con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, intorno alle 16 due motociclette si sono scontrate in località Paroline. Rimasto seriamente ferito, uno dei due centauri è stato trasportato in Codice Rosso all'ospedale di borgo Trento dal personale del 118, intervenuto sul posto con un'automedica e un'ambulanza.