Incidente tra moto e mezzo pesante: un uomo in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale a Verona nella tarda mattinata di martedì.

Stando alle prime informazioni, intorno alle 12.30, un motociclo ed un mezzo pesante sono entrati in contatto all'incrocio tra viale Colombo e via Vivaldi, con una dinamica ancora da verificare. Nello scontro ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento dal personale del 118, che è intervenuto per prestare le prime cure.