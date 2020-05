Tragico incidente tra motocicletta e mezzo pesante: ancora un morto

È salito a 8 il drammatico conteggio dei decessi sulle strade veronesi dall'inizio della Fase 2 di questa emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del Covid-19.

Stando alle prime informazioni giunte, un mezzo pesante ed una moto si sarebbero scontrati in località Tacconi, nel comune di Pastrengo, intorno alle 13.30 di martedì. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118, ma per il conducente del veicolo a due ruote non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Ancora da chiarire la dinamica del tragico episodio, che è al vaglio della Polizia stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.