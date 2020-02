Motociclista al Polo Confortini in codice rosso dopo lo scontro con un furgone

Un altro brutto incidente ha avuto luogo in provincia nel tardo pomeriggio di giovedì.

Stando a quanto appreso, una moto ed un furgone sarebbero entrati in collisione intorno alle 18 sul tratto della Strada Provinciale 26A denominato via dell'Artigianato, nella zona industriale di Caselle di Sommacampagna, di fronte al distributore Tamoil. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato soccorso dal personale del 118 giunto con automedica ed ambulanza, il quale l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, per le sue gravi condizioni.

Sul posto la Polstrada e la Polizia locale per i rilievi e il blocco della strada, che è stata riaperta poco dopo le 19.30.