Ancora un dramma sulle strade: motociclista muore dopo lo scontro con un cervo

Un altro veronese ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, che questa volta si è verificato in provincia di Belluno.

Erano circa le ore 11 di giovedì e Alessandro Bighignoli, classe 1969 residente a Verona, si trovava a bordo della sua Honda RC 90 in località Candaten, nel comune di Sedico, quando un cervo gli ha attraversato la strada da destra verso sinistra, mentre percorreva la strada regionale 203 Agordina da Sedico verso Agordo. L'impatto è stato inevitabile: il veronese è finito a terra e nell'urto con il suolo sarebbe morto sul colpo.

Inutile l'intervento di ambulanze e vigili del fuoco, mentre i rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.