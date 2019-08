Autoarticolato e moto si scontrano in tangenziale: un morto e un ferito

Un incidente stradale è avvenuto a Verona nella giornata di oggi, venerdì 23 agosto, lungo la tangenziale ovest in direzione nord. Stando alle prime informazioni disponibili, una moto si sarebbe scontrata, per cause in corso d'accertamento, contro un autoarticolato.

Lo scontro è avvenuto quando erano circa le ore 13.25 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e due ambulanze. Nell'ambito dell'incidente una delle persone coinvolte, un giovane 27enne, è deceduto a seguito dell'impatto, mentre un'altra che viaggiava sempre sulla moto, è stata trasferita all'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure del caso.