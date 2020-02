Violento scontro tra camion e moto a Verona: un ferito in codice rosso

Un altro brutto scontro si è verificato sulle strade di Verona nel primo pomeriggio di venerdì.

L'incidente stradale ha avuto come protagonisti un camion con targa bulgara ed una moto Royal, all'incrocio tra via Bacilieri e strada Bresciana, intorno alle ore 15. Sul posto si è precipitata un'ambulanza medicalizzata del 118, che fornito le prime cure al motociclista, un 54enne veronese che è stato poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento.

La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte del Reparto Motorizzato della Polizia locale. Quanto emerso fino a questo momento è che la moto d'epoca stava percorrendo strada Bresciana in direzione del centro, quando è entrato in collisione con il mezzo pesante condotto da un 54enne bulgaro che svoltava a sinistra in via Bacilieri. Avvisato anche il Pm, che ha disposto il sequestro di veicoli e cellulari per accertamenti.