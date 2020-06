Una moto e una bici si scontrano: due feriti gravi al Polo Confortini

Due persone sono state trasportate in codice rosso al Polo Confortini di Verona, dopo un grave incidente stradale.

Stando alle prime informazioni giunte, una moto ed una bicicletta sarebbero entrate in collisione intorno alle ore 18 di sabato in via Paglia, a Gazzo Veronese, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto si diretti gli uomini del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso: a causa delle condizioni critiche in cui versavano, i feriti, due uomini della zona, sono stati elitrasportati all'ospedale di Borgo Trento.

