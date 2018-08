Ancora un incidente mortale: scontro fatale camion-moto a Castel d'Azzano

Ancora una giornata di sangue sulle strade veronesi: nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 agosto, è avvenuto un incidente mortale nei pressi di Castel d'Azzano quando erano le ore 13.30 circa.

Secondo le prime informazioni disponibili, un camion e una moto sono entrati in collisione, per cause in corso d'accertamento, mentre attraversavano l'incrocio tra via Verona e via Azzano.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica per prestare le loro cure ai due feriti. Uno di loro è stata trasportato in condizioni stabili e non critiche presso l'ospedale di Borgo Roma, mentre per l'altro non vi è stato altro da fare che constatarne l'avvenuto decesso sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.