Incidente mortale tra mezzi pesanti sulla strada 434: muore un 40enne

Un grave incidente stradale tra mezzi pesanti si è verificato nella serata di ieri, giovedì 12 dicembre, lungo la strada 434 in direzione nord all'altezza del chilometro 40-41. Secondo le prime informazioni disponibili, due camion si sarebbero scontrati, per cause in corso d'accertamento, quando erano circa le ore 23.40. Due le persone coinvolte: un autista è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale di Legnago, mentre purtroppo per l'altro non c'è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Si tratta di un uomo quarantenne.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza e un'automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore a seguito del sinistro, con uscita obbligatoria per Vangadizza. Tra le probabili cause che hanno contribuito a provocare l'incidente, si presume vi siano state la nebbia e la presenza di ghiaccio sulla strada.

Un altro incidente tra auto sulla strada 434

Sempre lungo la strada 434, poco prima dell'incidente tra camion, si era già verificato un altro scontro che aveva visto coinvolte due automobili intorno alle ore 23.30 all'altezza del chilometro 36,8 in direzione sud. Anche in questo caso erano intervenuti gli agenti della polstrada e i soccorritori del 118 con un'ambulanza. A risultare ferita è stata una sola persona, fortunatamente non in modo grave, la quale è stato prontamente portata in codice verde presso l'ospedale di Legnago.