Scontro tra monopattini a Verona: una ragazza ferita

La scorsa settimana vi era stato uno scontro tra un'auto e un monopattino, mentre mercoledì sera sarebbe avvenuto il primo "incidente tra monopattini" a Verona, dopo la liberalizzazione in città del nuovo mezzo di locomozione. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano L'Arena, lo scontro sarebbe avvenuto tra via Battisti e corso Porta Nuova. A bordo dei due monopattini stavano viaggiando un ragazzo e una giovane sedicenne.

Proprio la ragazza, in seguito allo scontro, avrebbe riportato una ferita alla testa dopo la caduta, oltre ad una botta alla gamba. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque gravi, ma i soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza avrebbero comunque trasportato la giovane presso l'ospedale di Borgo Trento. Nessuna conseguenza particolare, invece, per l'altro ragazzo coinvolto.