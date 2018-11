Violento scontro tra auto e minicar: ferito grave un 37enne, lieve un bimbo di 8 anni

La polizia municipale è intervenuta oggi, sabato 17 novembre, attorno alle ore 14.30, in via Pancaldo per i rilievi di un incidente stradale che ha coinvolto una Skoda Octavia e un quadriciclo leggero Aixam. Dai primi accertamenti, sembra che la minicar dopo aver percorso via Pancaldo abbia svoltato a sinistra in via Marin Faliero mentre dal senso opposto proveniva la Skoda. L’impatto è stato molto violento, tale da distruggere completamente il quadriciclo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della zona, e i sanitari di Verona Emergenza che hanno soccorso il conducente della Aixam, un 37enne veronese trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ed un bambino di otto anni che viaggiava sull’auto, rimasto leggermente ferito. I genitori del bambino e il fratello di sei anni, invece, sono rimasti sostanzialmente illesi. Il nucleo infortunistica ha richiesto al Settore traffico le immagini della videosorveglianza, dalle quali possono risultare chiare le manovre dei due veicoli.