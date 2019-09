Scontro fra due furgoni per una mancata precedenza: uno si rovescia

La Polizia municipale è intervenuta alle 7.30 in via D'Annunzio per i rilievi di un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni, uno dei quali a seguito dello scontro si è rovesciato sul fianco.

Dai primi accertamenti è emerso che un veicolo proveniva da via D'Annunzio in direzione via Prato Santo, mentre l'altro da via Nino Bixio verso ponte Garibaldi,quando si sono scontrati al centro dell'incrocio.

Praticamente illesi i conducenti, rispettivamente di 51 e 42 anni, alla guida di un Fiat Doblò e di un Fiat Scudo.

Al termine dei rilievi gli agenti hanno contestato una sanzione al conducente del Doblò per non aver concesso la precedenza all'altro veicolo, considerando che si è immesso nell'incrocio con semaforo lampeggiante.