Furgone e camion si scontrano: una persona viene liberata dai pompieri

Non sembra aver avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto a Ospedaletto di Pescantina nel pomeriggio di martedì.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, un furgone ed un camion si sono scontrati all'altezza del Bar Fortuna, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si è dunque portato il 118 ed anche i vigili del fuoco di Bardolino, che si sono messi al lavoro per liberare una persona rimasta bloccata all'interno del proprio abitacolo.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi tra le persone coinvolte nell'episodio.