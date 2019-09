Scontro frontale tra auto a Malcesine: sette feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, domenica 1 settembre, in località Val di Sogno a Malcesine verso le ore 18. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di uno scontro frontale tra automobili.

Nell'ambito dell'incidente ben sette persone sarebbero rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un elicottero e diverse ambulanze, oltre agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità nella zona.

I feriti, tutti in codice giallo, sono stati in seguito portati presso gli ospedali di Rovereto, Malcesine e a Verona in Borgo Trento.