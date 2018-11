Scontro frontale nella notte: un morto e due feriti, veronese in prognosi riservata

Tremendo incidente stradale nella notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre nei pressi di Villa d'Adige, frazione del Comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo. Secondo la ricostruzione fornita dall'Ansa, un'auto Fiat Punto si sarebbe schiantata frontalmente con una Bmw in via Verdi, quando mancava poco meno di un quarto d'ora all'una di notte. A bordo della Punto viaggiava il cittadino bosniaco Renato Ahmetovic, 41enne deceduto sul colpo, mentre sulla Bmw vi erano un uomo 71enne residente nel Veronese a Castagnaro e una donna 68enne di Lendinara.

Entrambi i membri della coppia di anziani che viaggiava a bordo della Bmw sono stati ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono subito apparse gravi. L'uomo è stato portato presso la struttura di Legnago, mentre la 68enne è ricoverata al Civile di Rovigo. Per entrambi la prognosi è al momento riservata. Sul luogo dello scontro sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco di Rovigo e i carabinieri della Compagnia locale.