Tragedia a Lavagno, scontro frontale tra due automobili: un morto

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 aprile, nel Comune di Lavagno in via Busolo. Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 22.40 quando due autovetture si sarebbero scontrate frontalmente.

A bordo dei due mezzi viaggiavano una donna e un uomo veronese sull'ottantina, quest'ultimo è purtroppo deceduto in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, provvedendo al trasporto in ospedale a San Bonifacio della donna ferita, accolta in codice giallo e dunque non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi del caso.