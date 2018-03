Tragedia a Caselle, frontale tra due auto: un morto e un ferito grave in ospedale

Un tremendo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 30 marzo, verso le ore 8.30 in località Caselle di Sommacampagna lungo la strada provinciale 26 in prossimità dell'aeroporto.

Secondo le prime informazioni disponibili, due autovetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso d'accertamento. Due le persone coinvolte nel sinistro, una delle quali è purtroppo deceduta sul colpo, mentre un'altra è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e regolare la viabilità