Tremendo frontale tra due auto, una persona perde la vita a Fumane

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, nel Comune di Fumane lungo la strada provinciale 33 all'interno della frazione di Verago.

Erano circa le ore 14.30 quando due autovetture si sono scontrate frontalmente a seguito dell'invasione di corsia da parte del veicolo condotto da un anziano, un uomo sulla settantina colto probabilmente da un malore improvviso.

Uno dei due conducenti coinvolti ha invece rimediato lievi ferite ed è stato portato in codice verde presso l'ospedale di Bussolengo, mentre per l'anziano signore non c'è purtroppo stato nulla da fare. Quest'ultimo è deceduto sul posto, a causa probabilmente del malore improvviso prim'ancora che dell'impatto con l'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero, oltre ai carabinieri. Allertati anche i vigili del fuoco che hanno però potuto fare rientro alla base prima di arrivare a Verago.