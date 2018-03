Scontro tra un camion cisterna e un'auto in contromano sulla Transpolesana: due feriti

Nella serata di ieri, giovedì 29 marzo dopo le ore 21, è avvenuto un brutto incidente stradale che ha visto coinvolti un tir e un'autovettura nei pressi del distributore di benzina vicino all'uscita per Zevio lungo la strada Transpolesana in direzione Nord.

Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, l'auto in questione avrebbe imboccato lo svincolo in contromano e i due veicoli coinvolti si sarebbero così scontrati frontalmente. Il mezzo pesante era un camion cisterna dedito al trasporto di gas, ma fortunatamente il serbatoio era vuoto, anche se ciò non elimina del tutto i rischi d'incendio.

Ad ogni modo, fortunatamente, le conseguenze dello scontro sono state meno gravi di quanto non ci si sarebbe potuti aspettare. I rispettivi conducenti dei due mezzi, quello dell'auto era anche rimasto "incarcerato" nell'abitacolo, sono stati entrambi trasportati in ospedale a Borgo Trento con ferite di media gravità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza, anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.