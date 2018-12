Scontro frontale tra due auto: padre e figlio di soli sei anni feriti gravi

Un grave incidente stradale è avvenuto nel Vicentino questa mattina verso le ore 9.30. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto, una Honda e una Ford nei pressi di via dei Prati a Santorso. A bordo di una delle due vetture si trovavano padre e figlio, quest'ultimo di soli sei anni, entrambi risultati feriti gravemente dopo il violento impatto.

I due sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 ed intubati, prima di essere trasportati in ospedale. Il padre è stato quindi ricoverato al San Bortolo di Vicenza, mentre il giovane figlio è stato trasferito in elicottero presso l'ospedale di Verona. Sul luogo dell'incidente sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per svolgere i rilievi del caso.