Scontro frontale auto-moto: un ferito trasportato a Borgo Trento in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, domenica 16 settembre, in zona Fagnano, frazione del Comune di Trevenzuolo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, poco prima delle ore 11 un'auto e una moto che stavano percorrendo strada Erbè, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Non appena allertati, sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem con un'ambulanza e l'elisoccorso. Una persona rimasta ferita, si tratta di un uomo, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale veronese di Borgo Trento.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta inoltre la polizia stradale che si sta occupando dei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.