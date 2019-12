Scontro frontale a Isola della Scala nella notte: ferito grave un 41enne

Poco dopo le 5 della notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti con tre squadre in via Crosoncino, nel Comune di Isola della Scala, per un grave incidente stradale.

A seguito di uno scontro frontale tra due auto, secondo quanto riferito dai pompieri, un veicolo sarebbe uscito di strada, arrestandosi poi nel vicino campo. All'interno dell'auto sarebbe però rimasto bloccato il conducente, un 41enne residente a Castel d'Ario nel Mantovano. Per liberare l'uomo dalle lamiere, si è reso necessario attuare delle manovre di estricazione. Il conducente è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

Il ferito è stato quindi trasportato al trauma center di Verona, mentre l'altro conducente è risultato apparentemente illeso. Le dodici unità dei vigili, supportate anche da un'autogru, sono state impegnate per circa due ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri locali.