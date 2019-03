Scontro frontale tra auto, ferite due donne: una in codice rosso a borgo Trento

Violento incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Villafranca di Verona.

Stando alle prime informazioni giunte, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente in via Malpighi, intorno alle 13.30, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza un veicolo, e il personale del Suem 118 con un elicottero ed un'ambulanza infermierizzata. Due donne sono rimaste ferite infatti nell'incidente: la più grave è stata elitrasportata in codice rosso al Polo Confortini, mentre l'altra è stata condotta in codice giallo al vicino ospedale di Villafranca.