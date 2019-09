Due donne ferite e in ospedale dopo uno scontro frontale tra auto

Un violento scontro tra due auto ha avuto luogo nella mattinata di lunedì a Nogara.

I veicoli, intorno alle ore 9, sono stati protagonisti di un incidente frontale in via Pioppone, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Due donne sono rimaste coinvolte nell'episodio e in loro soccorso sono arrivati i vigili del fuoco, che le hanno aiutate ad uscire dall'abitacolo prima di affidarle alle mani del personale del 118, arrivato con ambulanza ed elicottero: una è stata condotta all'ospedale di borgo Trento, l'altra in quello di Legnago, entrambe in codice giallo. Nessuna delle due quindi dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.