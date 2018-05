Scontro frontale tra due auto: una donna liberata dai pompieri e ricoverata

Una donna di 44 anni è stata ricoverata in ospedale della serata di martedì, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel territorio di Soave.

Erano circa le 19 quando e due auto stavano percorrendo via Circonvalazione quando si sono scontrate frontalmente: a bordo dei veicoli erano presenti in tutto tre persone, tutte residenti in paese e rimaste ferite.

Nel'urto, una della macchine è finita nel fossato adiancente alla carreggiata, intrappolando la 44enne nell'abitacolo. Sul posto si sono quindi dirette due squadre dei vigili dei fuoco di Verona, che hanno liberato la vittima dalle lamiere per affidarla poi alle cure del 118, arrivato con un'automedica e un'ambulanza, che l'ha trasportata nella struttura ospedaliera di San Bonifacio. L'auto infine è stata recuperata dai pompieri utilizzando un'autogrù, con l'assistenza dei carabinieri per sicurezza e rilievi.