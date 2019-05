Scontro tra auto e camion a Mozzecane: un ferito tra le lamiere liberato dai pompieri

Nella mattinata di oggi, martedì 7 maggio, a Mozzecane si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni disponibili, un'autovettura Mercedes si è scontrata frontalmente, per cause in corso d'accertamento, con un mezzo pesante che stava transitando con senso di marcia opposto lungo via Roma.

A seguito dell'impatto, la persona alla guida dell'auto è rimasta ferita ed incarcerata all'interno del proprio veicolo. Sul posto dunque, intorno alle ore 10, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, oltre al 118 con un'ambulanza e l'elicottero, per contribuire alle operazioni di soccorso e procedere con la messa in sicurezza dell'area.

Il ferito, un uomo sulla trentina, è stato quindi portato in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.