Incidente a Cerea, a bordo anche minorenni: sono cinque i feriti, uno in prognosi riservata

Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 00:30 circa, a Cerea in via Calcara, il conducente di una VW Polo, un italiano del 1999 di Bovolone, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del proprio veicolo andando a finire in un fossato

A bordo del veicolo c'erano altri quattro ragazzi, tra cui anche dei minorenni, con i quali il conducente della Polo aveva trascorso la serata presso una paninoteca di San Pietro di Legnago.

A seguito dell'incidente sono rimasti feriti tutti gli occupanti e, in particolare, un ragazzo italiano del 2001 di Bovolone in maniera grave. Quest'ultimo è stato poi ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Legnago.