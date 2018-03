Due moto si scontrano a Verona: gravi le condizioni di uno dei due feriti

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì a Verona.

Erano da poco passate le 22, quando una moto Bmw che percorreva via Montorio, probabilmente in direzione del centro città, si è scontrata con uno scooter Kymco che proveniva dal lato opposto. Nell'episodio sono rimaste ferite due persone, che sono state soccorse dall'automedica e dall'ambulanza del 118 e trasportate poi all'ospedale di borgo Trento: al 21enne motociclista sono stati dati 40 giorni di prognosi, mentre il 20enne scooterista che portava cibo a domicilio si trova in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale, che ha richiesto accertamenti sanitari urgenti per le condizini psicofisiche dei due feriti al momento dello scontro e chiesto i filmati delle telecamere presenti in zona.