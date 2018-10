Scontro tra moto, due feriti soccorsi e portati in ospedale a Borgo Trento

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 14 ottobre intorno alle ore 11, a Verona lungo la strada statale 62, a fronte dell'interporto. Secondo le prime informazioni disponibili, due moto si sareberro scontrate per cause ancora in corso d'accertamento.

Entrambi i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti in seguito all'impatto. Sul luogo dell'incidente è quindi intervenuta la polizia municipale per i rilievi e la regolazione della viabilità, oltre al Suem con un'automedica e due ambulanze. I feriti sono quindi stati trasportati presso l'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.