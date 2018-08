Incidente stradale tra due auto a Verona, una si ribalta in via Roveggia

Un incidente stradale si è verificato in città verso le ore 12 circa nei pressi di via Roveggia. Due auto, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate all'incrocio con via Germania. Una delle due vetture, quella diretta verso il centro di Verona lungo via Roveggia, dopo l'urto, ha finito con il ribaltarsi.

Incidente dall'esito "spettacolare", ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, entrambi molto giovani, e i passeggeri delle auto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità in zona. Al momento non risultano esservi feriti.