Violento scontro a San Bonifacio: due feriti in ospedale, uno è grave

Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle ore 23 di venerdì 5 gennaio nei pressi di San Bonifacio. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate, ma nelle ultime ore si è appreso che si sarebbe trattato invece di una fuoriuscita autonoma avvenuta all'altezza dell'incrocio tra via Fiume e via Prova.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, una in particolare è stata giudicata dai soccorritori versare in condizioni piuttosto critiche e quindi ricoverata in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

L'altro soggetto coinvolto, è stato anch'egli soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un'automedica, infine trasportato al locale ospedale di San Bonifacio dove è stato accolto in codice giallo. Secondo quanto riportata da L'Arena, il ferito grave è deceduto nella mattinata di oggi mentre si trovava in ospedale. Si tratta di un giovane straniero che viaggiava a bordo dell'auto in compagnia di un amico.