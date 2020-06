Scontro all'incrocio tra un'auto e una bici a San Bonifacio: ciclista in prognosi riservata

Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, nella mattinata di oggi, sabato 27 giugno, si sarebbe verificato un incidente stradale intorno alle ore 6.50 nel Comune di San Bonifacio. Stando alle prime informazioni disponibili, un ciclista si sarebbe scontrato con un'automobile all'incrocio della strada provinciale 38.

Sul luogo dello scontro i soccorritori del 118 sono intervenuti con un'automedica e l'ambulanza per prestare aiuto al ciclista rimasto gravemente ferito. Sul luogo del sinistro sono poi giunti anche i carabinieri, i quali hanno svolto i rilievi del caso per appurare l'esatta dinamica dell'incidente.

Stando a quanto riferito dai militari dell'Arma, il ciclista coinvolto sarebbe un uomo residente a San Bonifacio, le cui iniziali sono R.L. classe 1934, il quale mentre stava viaggiando lungo via Offia in sella alla propria bici si sarebbe scontrato, per cause in corso d'accertamento, con un Fiat Doblò all'incrocio della provinciale 38. A bordo dell'auto viaggiava una persona residente a Verona, classe '69. Il ciclista è stato quindi trasportato presso l'ospedale di San Bonifacio a seguito dei politraumi riscontrati e al momento è ricoverato in prognosi riservata.