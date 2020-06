Si scontrano bici e camion: ciclista portato d'urgenza a Borgo Trento

Un uomo è stato condotto in ospedale dopo un brutto incidente stradale che mercoledì pomeriggio si sarebbe verificato tra Verona e San Martino Buon Albergo, non lontano dagli stabilimenti Aia.

Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, l'uomo si trovava in sella alla propria bici quando si è scontrato contro un mezzo pesante in località Sant'Antonio poco dopo le 16.30, con una dinamica ancora da appurare. In aiuto del ciclista, che sarebbe rimasto gravemente ferito, sono arrivate l'automedica e lambulanza del 118, che lo hanno condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.

