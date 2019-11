Autobus e bici si scontrano in corso Porta Nuova: ciclista in ospedale

Un'autobus di linea ed una bicicletta si sono scontrati in corso Porta Nuova, a Verona, nel primo pomeriggio di martedì.

Stando alle prime informazioni, il mezzo pesante proveniente da via Valverde pare si stesse immettendo sul corso, quando è entrato un collisione con la bici in transito, condotta da una donna, poco dopo le 14. In suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Verona, per eseguire gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica.



