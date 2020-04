Bici e auto si scontrano, 49enne sbalzato via ed elitrasportato in ospedale

Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita l'uomo travolto da un'auto nella tarda mattinata di martedì, al confine tra le province di Verona e Vicenza, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia locale di Lonigo, competente in quella zona. Stando ai primi accertamenti, S.N., 49enne di origini senegalesi, domiciliato a San Bonifacio ma residente in provincia di Avellino, regolare con il permesso di soggiorno e in zona probabilmente per un lavoro occasionale, intorno alle 12.30 stava percorrendo via Risaie in direzione di Bagnolo di Lonigo e proveniente da Zimella, quando è entrato in contatto con un'auto. Si trattava della Nissan Micra condotta da M.J., italiano classe 1978 residente a Lonigo, che percorreva la strada nella medesima direzione della bici.

A causa dell'urto, il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal veicolo, riportando delle serie ferite. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, che lo ha trasportato all'ospedale di borgo Trento.

La Polizia locale sta lavorando sulla dinamica dell'incidente, oltre ad eseguire le valutazioni in merito alle motivazioni degli spostamenti di entrambi i conducenti, in rapporto alla normativa di contrasto alla diffusione Covid-19.