Viabilità in tilt a Verona dopo lo scontro tra un autobus ed uno scooter

Disagi al traffico e una persona soccorsa dal 118 nella mattinata di lunedì a Verona, dove un autobus è entrato in collisione con uno scooter.

I due veicoli si sono scontrati in via Ca' di Cozzi, a borgo Trento, restando poi per diversi minuti fermi in mezzo alla carreggiata. ll conducente del mezzo a due ruote è stato soccorso dal personale del 118, mentre la Polizia municipale si è recata sul posto per i rilievi del caso e per regolare la viablità: stando alle prime informazioni raccolte, l'incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di inversione del bus.

