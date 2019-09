Incidente a Malcesine: morto motociclista dopo lo scontro con un autobus

Un incidente mortale è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 11 settembre, a Malcesine. Stando alle prime informazioni disponibili, una moto si sarebbe scontrata, per cause in corso d'accertamento, con un autobus lungo la strada Gardesana.

Il violento impatto, avvenuto intorno alle ore 13 circa in località Madonnina, non ha purtroppo lasciato scampo al motociclista che è deceduto sul posto. A nulla sono infatti valsi gli sforzi dei soccorritori del 118 intervenuti prontamente con un'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri per svolgere i rilievi.