Scontro tra due auto in Zai: una persona liberata e tre coinvolte

Un incidente stradale ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì, ma fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze.

Poco dopo le 17, un suv Bmw che percorreva via Torricelli in direzione di via Roveggia, è entrato in collisione con una Fiat Panda che proveniva dalla sua destra e viaggiava su via Chioda. Arrivati sul posto, i pompieri hanno liberato una persona rimasta incastrata nell'abitacolo e messo in sicurezza i veicoli, dopodiché il guidatore del Bmw (un 23enne), la conducente della Fiat (una ragazza di 27 anni) e la passeggera più anziana di quest'ultima, sono stati condotti al Pronto Soccorso per accertamenti e cure.

Sul posto, per i rilievi del caso e regolare la viabilità, era presente la Polizia municipale di Verona.