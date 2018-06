Scontro tra auto nella notte: tre i feriti, una coppia in codice rosso a Borgo Trento

Un tremendo incidente stradale è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 giugno nella frazione di Pellegrina a Isola della Scala. Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 1.30 quando due autovetture si sono scontrate all'incrocio tra la strada statale 12 e via Camozzini.

In seguito al violento impatto tre persone sono risultate ferite, due di queste in modo grave: si tratta di una coppia composta da un uomo di 69 anni e una donna di 67 anni, entrambi sono stata portati all'ospedale di Borgo Trento a Verona dove sono stati accolti in codice rosso. Una terza persona ferita, un ragazzo 27enne, è stato invece accompagnato in codice verde presso l'ospedale di Legnago.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori del Suem con due automediche e tre ambulanze, oltre alla polizia stradale per svolgere i rilievi e i vigili del fuoco.