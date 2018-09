Incidente sulla statale 11 a Peschiera: tre feriti, uno grave portato a Borgo Trento

Ancora un incidente sulle strade veronesi in un sabato che ha già visto due morti a Verona, un pedone e un ciclista investiti, ma anche un frontale a Villafranca con un'automobile che si è ribaltata.

Il nuovo episodio si è verificato verso le ore 14.50 lungo la strada statale 11 nei pressi del Comune di Peschiera del Garda. Secondo le prime informazioni dispobilibili, sono due le autovettture coinvolte nello scontro e tre le persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze che hanno provveduto a trasportare i feriti, uno in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento, mentre un altro in codice giallo a Peschiera del Garda, infine il paziente meno grave in codice verde presso la struttura ospedaliera di Desenzano.