Scontro tra auto sulla SS434: pompieri sul posto per una perdita di metano

Un nuovo incidente stradale ha avuto lungo la Transpoelsana nel tardo pomeriggio di martedì.

Stando alle informazioni ricevute, tre automobili sarebbero entrate in collisione all'interno del territorio del comune di Oppeano, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che si sono diretti sul luogo. Sono stati chiamati all'intervento anche i vigili del fuoco, per la perdita di gas metano da uno dei veicoli coinvolt.

Al momento non risultano esserci particolari conseguenze per le persone interessate.