Scontro tra 2 auto ed un tir: un morto ed un ferito portato a borgo Trento

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Villafranca di Verona, nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Due auto ed un mezzo pesante si sono scontrati intorno alle 17.20 in via Postumia, con una dinamica al vaglio della Polizia municipale: stando ad una prima ricostruzione, una delle due macchine avrebbe tamponato l'altra, che successivamente sarebbe stata travolta da un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa ed un'autogru, per liberare una persona in stato di incoscienza rimasta incarcerata all'interno dell'abitacolo, la quale è stata poi presa in cura dal personale del 118, che si è occupato anche di un'altra persona coinvolta e colpita da un arresto cardiaco. Quest'ultimo però non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto, mentre l'altro ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale di borgo Trento.