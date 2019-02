Scontro tra 2 auto sulla SR11: 3 feriti, due portati in ospedale in elicottero

Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì, nella zona di Sona.

Con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, le due vetture sono entrate in contatto sulla SR11, in prossimità della cantina sociale di Castelnuovo del Garda, intorno alle 12.15. Sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco con 5 unità, che ha aiutato il personale del 118 ad estrarre i feriti: secondo quanto riferito dal 115, due persone sarebbero state condotte in ospedale in elicottero, mentre una terza è stata affidata all'ambulanza.